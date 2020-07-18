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أخبار المناطق > ترتبط بشدة العدوى.. اكتشاف 6 أنواع لفيروس “كورونا” بعد تحليل الأعراض
18/07/2020   8:24 ص

ترتبط بشدة العدوى.. اكتشاف 6 أنواع لفيروس “كورونا” بعد تحليل الأعراض

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قاد تطبيق يُستخدم في تسجيل أعراض فيروس “كورونا” المُستجد، إلى اكتشاف 6 أنواع مختلفة لنفس المرض.

وتوصل علماء بكلية “كينجز كوليدج لندن” البريطانية خلال تحليلهم بيانات التطبيق، إلى أن الأنواع الستة لفيروس “كورونا” تختلف أعراضها.

وجاء في تحليل البيانات ارتباط تلك الأنواع بمستويات شدة العدوى، واحتمالية احتياج المريض لمساعدة على التنفس مثل تزويده بالأكسجين أو جهاز للتنفس الصناعي. وفق “أخبار 24”.

ومن المنتظر أن يساهم التوصل لنوع العدوى التي يُصاب بها المريض في تحديد مدى خطورة وضعه الصحي واحتياجه للرعاية بالمستشفيات من عدمه، وكذلك مساعدة الجهات المعنية على التدخل المُبكر في حالة كل مريض.

ترتبط بشدة العدوى.. اكتشاف 6 أنواع لفيروس “كورونا” بعد تحليل الأعراض

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