“المحكمة العليا” تدعو إلى تحري رؤية هلال ذي الحجة مساء بعد غد الإثنين

دعت المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر ذي الحجة مساء يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لهذا العام 1441هـ.
وقالت المحكمة العليا في بيان لها إنها تدعو عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة لتحري رؤية هلال ذي الحجة، وأن على من يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه، وتسجيل شهادته لديها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة.
وأضافت أنها تأمل ممن لديه القدرة على الترائي الاهتمام بالأمر، والانضمام إلى اللجان المشكَّلة في المناطق لهذا الغرض، واحتساب الأجر والثواب بالمشاركة فيه لما فيه من التعاون على البر والتقوى، والنفع المتعدي لعموم المسلمين. وفق “أخبار 24”.