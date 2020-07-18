“سكني”: الدولة تحملت ضريبة القيمة المضافة عن 324 ألف مستفيد حتى نهاية يونيو

أكد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان أن الدولة تحملت ضريبة القيمة المضافة عن أكثر من 324 ألف مستفيد، منذ إطلاق البرنامج وحتى نهاية يونيو الماضي.
وأوضح البرنامج أن شهادات تحمل القيمة المضافة صدرت لنحو 282 ألف مستفيد من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، و42.5 ألف مستفيد خارج الوزارة.
وأشار سكني إلى أنه يستهدف خدمة ما يزيد على 300 ألف أسرة خلال العام 2020 عبر مختلف الحلول السكنية، بينها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين وتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة. وفق “أخبار 24”.