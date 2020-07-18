نجاح عملية جراحية طارئة لسيدة مصابة بفيروس “كورونا” في حفر الباطن

نجح فريق طبي بمستشفى حفر الباطن المركزي، في إجراء عملية جراحية طارئة لسيدة أربعينية مصابة بفيروس “كورونا” المستجد.
وكانت المريضة تعاني التهاباً شديداً وتورماً في الجانب الأيسر من الوجه، وعدم القدرة على التنفس أو الأكل، وبعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة تبين وجود التهاب في عظمة الوجنة اليسرى وأعلى الفك مما أدى إلى تآكل العظم الصدغي وتسبب في التهاب السحايا.
وقرر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية للمريضة، وسط اتخاذ الإجراءات الوقائية الطبية المعتمدة للتعامل مع مثل هذه الحالات، وبالفعل أجريت العملية بنجاح، فيما تتمتع المريضة بصحة جيدة مع تلقيها الرعاية الصحية الكاملة في الحجر الصحي. وفق “أخبار 24”.