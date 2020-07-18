كشفت وزارة الشؤون البلدية والقروية عن تفاصيل خدمة “صفّ المركبات” – إحدى الخدمات التي أطلقها الوزير ماجد الحقيل – وكيفية الحصول على تصريح تقديمها من خلال بوابة بلدي.
وأوضحت أن خطوات التقديم هي الدخول على بوابة بلدي من قبل صاحب رخصة المحل أو وكيله، واختيار خدمات الرخص التجارية، ثم إصدار تصريح صف المركبات، وتحديد الأمانة والبلدية المطلوبة وإدخال رقم الرخصة، واسترجاع بيانات الرخصة والتحقق من أن الرخصة سارية المفعول.
وأضافت أن باقي الخطوات هي تعبئة بيانات الطلب وإرساله للبلدية، وسيتم تدقيق بيانات الطلب من قبل البلدية، وبعدها نزول المراقب لمعاينة المنشأة ورفع تقرير المعاينة، ثم اعتماد الطلب من البلدية وإصدار فاتورة سداد.وفق “أخبار 24”.
وبعد سداد الرسوم، يمكن طباعة الترخيص من بوابة بلدي، حيث يتطلب الأمر رخصـة سارية المفعول للمحل، واستيفاء اشتراطات نشاط خدمة صف المركبات، على ألا يتجاوز تاريخ نهاية ترخيص صف المركبات تاريخ نهاية الرخصة.
يذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد الحقيل أطلق 3 خدمات إلكترونية جديدة عبر بوابة “بلدي” لتنظيم العمل في عدد من الأنشطة التجارية، شملت إصدار تصاريح لخدمة صفّ المركبات وموقع موسمي وإقامة فعالية.