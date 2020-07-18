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أخبار محلية > تعليق الديون وحزم مساعدات.. “الجدعان” يكشف تدابير مجموعة العشرين لمكافحة آثار كورونا الاقتصادية
18/07/2020   11:21 م

تعليق الديون وحزم مساعدات.. “الجدعان” يكشف تدابير مجموعة العشرين لمكافحة آثار كورونا الاقتصادية

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أكد وزير المالية، الدكتور محمد الجدعان، أن دول مجموعة العشرين اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة آثار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم دعم القطاعات الصحية بـ21 مليار دولار.

وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير لتفادي تأثير جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدًا أن أعضاء مجموعة العشرين ضخوا 10 تريليونات لدعم الاقتصادات.

وأوضح أن دول مجموعة العشرين عملت مع المؤسسات المالية الدولية من أجل وضع ضوابط الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، والتي استلزمت حزم مساعدات ودعماً من صندوق النقد الدولي، قدرت بنحو 24 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.

وذكر أن دول مجموعة العشرين اتفقت على تعليق تحصيل الديون من الدول الأشد فقرًا، والتي تصل إلى 14 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك استجابة للجائحة المَرضية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول.

تعليق الديون وحزم مساعدات.. “الجدعان” يكشف تدابير مجموعة العشرين لمكافحة آثار كورونا الاقتصادية

أخبار محلية
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