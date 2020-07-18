تعليق الديون وحزم مساعدات.. “الجدعان” يكشف تدابير مجموعة العشرين لمكافحة آثار كورونا الاقتصادية

أكد وزير المالية، الدكتور محمد الجدعان، أن دول مجموعة العشرين اتخذت التدابير اللازمة لمعالجة آثار جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه تم دعم القطاعات الصحية بـ21 مليار دولار.
وأشار خلال مؤتمر صحفي، إلى أن المملكة اتخذت العديد من التدابير لتفادي تأثير جائحة كورونا على المستوى المحلي والعالمي، مؤكدًا أن أعضاء مجموعة العشرين ضخوا 10 تريليونات لدعم الاقتصادات.
وأوضح أن دول مجموعة العشرين عملت مع المؤسسات المالية الدولية من أجل وضع ضوابط الاستجابة العالمية لجائحة كورونا، والتي استلزمت حزم مساعدات ودعماً من صندوق النقد الدولي، قدرت بنحو 24 مليار دولار. وفق “أخبار 24”.
وذكر أن دول مجموعة العشرين اتفقت على تعليق تحصيل الديون من الدول الأشد فقرًا، والتي تصل إلى 14 مليار دولار خلال العام الجاري، وذلك استجابة للجائحة المَرضية التي أثرت بشكل مباشر على اقتصادات الدول.
#السعودية | معالي #وزير_المالية: دول #مجموعة_العشرين اتخذت تدابير لمعالجة آثار جائحة #كورونا pic.twitter.com/0OKkWFnWnq
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 18, 2020
#السعودية | #مجموعة_العشرين: 21 مليار دولار لدعم قطاع الرعاية الصحية لمواجهة #كورونا pic.twitter.com/Ic4WsPFRtc
— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) July 18, 2020