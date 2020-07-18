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أخبار محلية > الحصيني: تقلّبات جوية على مناطق متفرقة بدءاً من اليوم وحتى الأسبوع المقبل
18/07/2020   11:22 م

الحصيني: تقلّبات جوية على مناطق متفرقة بدءاً من اليوم وحتى الأسبوع المقبل

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توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، حدوث تقلبات جوية بدءاً من اليوم السبت في مناطق متفرقة من المملكة، كما كشف عن توقعاته لحالة الطقس في مناطق مشاعر الحج.

وأوضح خلال حديث لقناة السعودية، أن التقلبات تشمل نشاطاً للرياح في الفترة الصباحية، وحالةً جويةً ممطرةً تؤثر على أقصى الأجزاء الجنوبية من الرياض ونجران وعسير والباحة، مؤكدًا أن تلك الحالة تبدأ من مساء اليوم وتمتد لعدة أيام.

وقال إن تلك التقلبات قد تكون نواة لحالة ممطرة تستمر حتى الأسبوع المقبل، تشمل جازان وعسير ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة، كما توقع انخفاض درجات الحرارة بدءاً من مساء اليوم وحتى يومين بواقع 2-3 درجة عمّا كانت عليه الأيام الماضية، قبل أن تعاود الارتفاع مجدداً يوم الثلاثاء. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة في مكة المكرمة ومواقع مشاعر الحج، العظمى تتراوح من 39 إلى 42 درجة والصغرى من 29 إلى 33 درجة، كما توقع تشكل سحب رعدية ممطرة على شرق مكة المكرمة وعرفات ومنى والطائف، مشدداً على ضرورة متابعة حالة الطقس خلال أيام الحج.

 

الحصيني: تقلّبات جوية على مناطق متفرقة بدءاً من اليوم وحتى الأسبوع المقبل

أخبار محلية
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