محامي خالد الدوسري يقدّم دليلاً أُخفي عمداً على عدم صلاحيته للمحاكمة بسبب مرض نفسي

أبرز محامي المعتقل السعودي في أمريكا خالد الدوسري – سعود بن قويد – مستنداً جديداً أكد به عدم صلاحية خالد للمحاكمة بسبب مرض نفسي، مشيراً إلى أن المستند أُخفي عمداً ولم يقدم للمحكمة.
وأوضح أن النظام الأمريكي يلزم عند القبض على متهم بكتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية له وتزود المحكمة بالتقرير، وأنه بعد أسبوعين من اعتقال خالد أي في 14 مارس 2011 صدر تقرير طبي بيّن عدم صلاحية خالد للمحاكمة.
وأضاف المحامي أن ذلك التقرير أُخفي عن الجميع، وهو دليل لا يقبل الشك بإصابة خالد بمرض “الانفصام” ما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانوناً وأن ذلك من المسلّمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة. وفق “أخبار 24”.
احبتي..
في النظام الامريكي عند القبض على متهم يتم كتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية ويزود المحكمة بهذا التقدير ففي ٢٨ فبراير ٢٠١١ اعتقل خالد وفي ١٤ مارس ٢٠١١ صدر التقرير الطبي الذي يوضح عدم صلاحية خالد للمحاكمة ولكن تم اخفاءها ولم يزود بها ملف القضيه حتى الان#خالد_الدوسري_بريء pic.twitter.com/UO5F1qT1Wn
— سعود متعب بن قويد (@SaudBinQwaid) July 18, 2020