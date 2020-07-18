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أخبار محلية > محامي خالد الدوسري يقدّم دليلاً أُخفي عمداً على عدم صلاحيته للمحاكمة بسبب مرض نفسي
18/07/2020   11:27 م

محامي خالد الدوسري يقدّم دليلاً أُخفي عمداً على عدم صلاحيته للمحاكمة بسبب مرض نفسي

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أبرز محامي المعتقل السعودي في أمريكا خالد الدوسري – سعود بن قويد – مستنداً جديداً أكد به عدم صلاحية خالد للمحاكمة بسبب مرض نفسي، مشيراً إلى أن المستند أُخفي عمداً ولم يقدم للمحكمة.

وأوضح أن النظام الأمريكي يلزم عند القبض على متهم بكتابة تقرير طبي عن الحالة الصحية له وتزود المحكمة بالتقرير، وأنه بعد أسبوعين من اعتقال خالد أي في 14 مارس 2011 صدر تقرير طبي بيّن عدم صلاحية خالد للمحاكمة.

وأضاف المحامي أن ذلك التقرير أُخفي عن الجميع، وهو دليل لا يقبل الشك بإصابة خالد بمرض “الانفصام” ما يعني بطلان جميع الأدلة التي قدمت ضده قانوناً وأن ذلك من المسلّمات في القوانين الدولية التي تسعى للعدالة. وفق “أخبار 24”.

محامي خالد الدوسري يقدّم دليلاً أُخفي عمداً على عدم صلاحيته للمحاكمة بسبب مرض نفسي

أخبار محلية
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