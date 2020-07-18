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أخبار محلية > قد يسرقون أموالك وبياناتك.. متخصص يُوضح مخاطر السماح للغرباء باستخدام شبكة “الوايرلس”
18/07/2020   11:28 م

قد يسرقون أموالك وبياناتك.. متخصص يُوضح مخاطر السماح للغرباء باستخدام شبكة “الوايرلس”

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حذّر مشرف مجتمع جوجل للمطورين السعوديين، عبدالعزيز الحمادي، من فتح شبكات “الوايرلس” للغرباء، كاشفًا المخاطر التي قد تنتج عن ذلك.

وأوضح أن السماح لأفراد غير الأسرة باستخدام “الوايرلس” قد يتيح لهم معرفة معلومات عن الأجهزة المتصلة بالشبكة، كما يسمح لهم بالتجسس على البيانات الخاصة والوصول إلى الملفات.

وأشار إلى أن السماح للغرباء باستخدام شبكات الإنترنت المنزلي قد يتسبب أيضًا في القبض على صاحبها في حالة إساءة الاستخدام، كما أن ذلك يمنحهم الفرصة لسرقة بيانات البطاقة الائتمانية، ما يمكن أن يتسبب في فقدان الأموال. وفق “أخبار 24”.

قد يسرقون أموالك وبياناتك.. متخصص يُوضح مخاطر السماح للغرباء باستخدام شبكة “الوايرلس”

أخبار محلية
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