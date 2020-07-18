بالفيديو.. مصور أجنبي عشق جمال المملكة فتخصص في التقاط صور لطبيعتها الخلابة

اجتذبت الطبيعة الخلابة المصور الأرميني سيدرك خصوب، ليتخصص في التقاط صور تظهر جمال الطبيعة في العديد من المناطق داخل المملكة.
وكشف خلال حديثه لقناة “إم بي سي”، عن قصة تعلقه بالطبيعة في المملكة، والتي سطرت أولى صفحاتها عندما كان في رحلة عمل قبل 10 سنوات متوجهاً إلى الرياض براً، حيث أكد أنه أُعجب بمشاهد الجبال والصخور الممتدة طيلة الطريق المؤدي للعاصمة من جدة.
وأوضح أن طبيعة عمله في التصوير، تجعله يحلم دوماً بالمواقع الطبيعية الجذابة، على غرار بعض الولايات الأمريكية، مشيراً إلى أن الطبيعة الخلابة في المملكة تضاهي جمال الصور التي يتم التقاطها في ولاية أريزونا الأمريكية. وفق “أخبار 24”.
وقرر المصور ذو الأصول اللبنانية، الاستقرار في المملكة والبدء في تصوير العديد من المواقع الطبيعية الخلابة في المملكة، وهو ما جعله يسعى دوماً وراء التقاط الصور الجذابة في العديد من المواقع بالجوف وحائل وتبوك والعلا.
سيدرك.. مولع بجمال السعودية
مصور أرميني يلتقط صورا طبيعية خلابة من مختلف المناطق..
نتعرف على القصة مع خلف الخلف#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/vj1E9V003b
— في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) July 18, 2020