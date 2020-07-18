لرحلة آمنة.. لا تسافر بسيارتك قبل اتباع هذه النصائح

قدّمت القوات الخاصة لأمن الطرق عدداً من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل السفر، وذلك للحصول على رحلة آمنة أثناء السير.
ونصحت بضرورة قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من صلاحية الزيت، فضلًا عن التأكد من كفاءة الإضاءة الأمامية والخلفية، والتأكد من صلاحية وجودة بطارية السيارة.
وأكدت على ضرورة اختيار الوقت المناسب للرحلة، بما يضمن تجنب الأحوال الجوية السيئة، كما يفضل الحصول على قسط مناسب من النوم والراحة قبل السفر لرحلات طويلة.
لرحلة آمنة بإذن الله وقبل السفر بالسيارة يلزم إتباع النصائح التالية:#امن_الطرق #امنكم_وسلامتكم_هدفنا pic.twitter.com/f4KNvuWMET
— أمن الطرق (@SA_HWY_SECURITY) July 18, 2020
وفق “أخبار 24”.