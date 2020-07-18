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أخبار محلية > لرحلة آمنة.. لا تسافر بسيارتك قبل اتباع هذه النصائح
18/07/2020   11:30 م

لرحلة آمنة.. لا تسافر بسيارتك قبل اتباع هذه النصائح

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قدّمت القوات الخاصة لأمن الطرق عدداً من الإرشادات التي يجب اتباعها قبل السفر، وذلك للحصول على رحلة آمنة أثناء السير.

ونصحت بضرورة قياس ضغط هواء الإطارات والتأكد من صلاحية الزيت، فضلًا عن التأكد من كفاءة الإضاءة الأمامية والخلفية، والتأكد من صلاحية وجودة بطارية السيارة.

وأكدت على ضرورة اختيار الوقت المناسب للرحلة، بما يضمن تجنب الأحوال الجوية السيئة، كما يفضل الحصول على قسط مناسب من النوم والراحة قبل السفر لرحلات طويلة.

وفق “أخبار 24”.

لرحلة آمنة.. لا تسافر بسيارتك قبل اتباع هذه النصائح

أخبار محلية
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