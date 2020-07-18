تصدرت “سابك” قائمة الشركات الصناعية الأقوى في الشرق الأوسط لعام 2020 وفق تصنيف مجلة فوربس الشرق الأوسط والذي تضمن 100 شركة.
وجاءت سابك في مقدمة القائمة بعد وصول مبيعاتها إلى 37.3 مليار دولار وتحقيقها صافي أرباح بـ 2.3 مليار دولار .
ودخلت 3 شركات سعودية أخرى قائمة أقوى 10 شركات في الشرق الأوسط، حيث احتلت شركة معادن المركز الثالث بمبيعات 4.7 مليار دولار وصافي أرباح 407 مليون دولار.
وحلت شركة التصنيع في المركز السابع بعد وصول مبيعاتها إلى 805 ملايين دولار وتحقيقها صافي أرباح بـ 491 مليون دولار، بينما جاءت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات في المرتبة العاشرة حيث بلغت مبيعات 692 مليون دولار وصافي أرباح 202 مليون دولار.
وفق “أخبار 24”.