أصدرت المؤسسة العامة للتقاعد تقريرها الإحصائي لعام 2019، والذي تضمن ملامح المتقاعدين حتى نهاية العام الماضي.
وأوضح أن عدد المستفيدين الإجماليين بلغ 1.2 مليون مستفيد ومتقاعد خلال العام الماضي، كما تم صرف مبالغ تقدر بـ78.2 مليار ريال.
وذكر أن إجمالي عدد المتقاعدين حتى نهاية عام 2019 بلغ 945 ألفاً، من بينهم 833 ألفاً من الذكور بنسبة تصل إلى 88%، فيما شكلت النساء نسبة 12% بواقع 112 ألف متقاعدة، مؤكدًا أن متوسط سنوات الخدمة بشكل عام بلغ 25 عامًا، كما بلغ متوسط العمر عند التقاعد للذكور 50 عامًا وللنساء 52 عامًا.وفق “أخبار 24”.
وبلغ عدد المستفيدين في مؤسسة التقاعد 520 ألف مستفيد يحصل على معاش بسبب صلة قرابة من صاحب المعاش المتوفى وفق أنظمة التقاعد، بواقع 22% من الذكور و78% من النساء، كما شكلت صلة قرابة البنت الفئة الأكبر من المستفيدين بنسبة 44%، يليها الزوجة 29%، ثم الابن 20%، وصلات أخرى بنسبة 7%.
ويمكن الاطلاع على التقرير الإحصائي السنوي لعام 2019 عبر الرابط التالي.