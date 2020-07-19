أكدت هيئة الهلال الأحمر السعودي، أن الإسعافات الأولية في حالات الإصابة بضربات الشمس، قد تكون العامل الفارق في منع حدوث مضاعفات خطيرة للمريض، مشيرة إلى أن سرعة تنفيذها قد تكون سبباً في إنقاذه.
وشددت على ضرورة اتباع الإسعافات الأوليَّة في حالات الإصابة بضربات الشمس، والتي تتمثل في نقل المصاب إلى مكان بارد وخلع ملابسه الخارجية، ثم لفه بقماش مبلل بالماء البارد أو رش المياه على جسمه كل 10 دقائق، بالإضافة إلى وضع المصاب أمام تيار هوائي بارد مثل المكيف.
وفي حالة فقدان الشخص المصاب للوعي، يُنصح بعدم تقديم أي شيء له من خلال الفم، وإبقائه في الوضعية الجانبية.