بالفيديو.. “الصحة” تهنئ المتزوجين في أيام “كورونا” بهذه الطريقة

هنأت وزارة الصحة، كل عريس وعروس تزوجوا في زمن “كورونا”، وحرصوا على اتخاذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية.
وبيّن مقطع فيديو، أن الفترة الماضية شهدت المملكة زواجات في حدود ضيقة بحضور أهل العريس والعروس فقط؛ حرصاً على سلامة الجميع.
وأتاحت وزارة الصحة، لأقارب وأصدقاء المتزوجين حديثاً تسجيل مقاطع صوتية أو فيديو لتهنئة العروسين، لعرضها عبر صفحتها الرسمية، في إطار مباركتها لهم.
لكل عروس وعريس احتفلوا بزواجهم في أجواء ملتزمة بالإجراءات الوقائية 😷💍
نقول: #اشكرك_واهنيك pic.twitter.com/wU68NIvSxE
— عش بصحة (@LiveWellMOH) July 18, 2020
وفق “أخبار 24”.