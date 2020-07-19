أكبر حوض للأسماك في مطار جدة على مستوى العالم.. هذه مواصفاته وطريقة تصميمه

يحوي مطار جدة الجديد، أكبر حوض للأسماك في مطارات العالم، والذي جرى تصميمه بطريقة مستوحاة من بيئة جدة البحرية وتاريخها القديم.
ويصل ارتفاع الحوض الذي يسع مليون لتر من الماء، 14 متراً وقطره 10 أمتار، كما يشمل 4 خزانات مختلفة لتدوير وصيانة مياه البحر وتجهيزها قبل استخدامها.
ويحتوي الحوض على قرابة ألفي كائن بحري، وكذلك 65 من أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر وأبرزها “القرش واللخمة والتريفالي والمونو والتريغر”، إلى جانب ثلاثة أنظمة للحجر الصحي لعزل الأسماك الجديدة في أحواض مستقلة لتتأقلم مع البيئة الجديدة. وفق “أخبار 24”.
وزود الحوض، بنظام إضاءة يحاكي دورة اليوم العادية من خلال استخدام 16 مصباح هالوجين للإضاءة النهارية، و10 مصابيح ليد للإضاءة الليلية المشابهة لضوء القمر.