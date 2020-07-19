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أخبار محلية > كيف تتعامل إسعافياً مع مُصاب “الرعاف”؟.. “الصحة” توضح (فيديو)
19/07/2020   8:19 ص

كيف تتعامل إسعافياً مع مُصاب “الرعاف”؟.. “الصحة” توضح (فيديو)

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أوضحت وزارة الصحة من خلال فيديو توعوي، الطريقة الصحيحة لإسعاف المُصابين بالرعاف أو نزيف الأنف.

وبينت الوزارة أن تلك الطريقة تشمل عدة خطوات هي تحلّي المُصاب بالهدوء وعدم الخوف، والجلوس في وضع قائم مع انحناء الرأس قليلاً للأمام لمنع دخول الدم إلى الحلق، والضغط برفق على الجزء الأسفل مع الأنف بواسطة الإبهام والسبابة من خمس إلى عشر دقائق متواصلة.

ونوهت إلى أن الخطوات تتضمن أيضاً مواصلة الضغط على مقدمة الأنف لمدة خمس إلى عشر دقائق إضافية في حال استمرار النزيف، مع تجنب الإجهاد البدني خلال الـ12 ساعة بعد الرعاف، إلى جانب إمكانية التواصل معها عبر رقم (937) إذا استمر النزيف لأكثر من 30 دقيقة أو حين الشعور بالدوار. وفق “أخبار 24”.

كيف تتعامل إسعافياً مع مُصاب “الرعاف”؟.. “الصحة” توضح (فيديو)

أخبار محلية
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