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أخبار محلية > “الأمن العام”: لا تهاون مع الراغبين في دخول المشاعر المقدسة بدايةً من اليوم دون صفة نظامية
19/07/2020   8:22 ص

“الأمن العام”: لا تهاون مع الراغبين في دخول المشاعر المقدسة بدايةً من اليوم دون صفة نظامية

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أكد المتحدث الرسمي باسم الأمن العام العميد سامي الشويرخ، أن الجهات الأمنية لن تتهاون في تنفیذ قرار منع دخول المواطنین والمقیمین إلى المشاعر المقدسة بدون تصريح، وذلك بدايةً من اليوم (الأحد) وحتى نھاية يوم 12 ذي الحجة 1441ھـ.

وقال الشويرخ في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إنه سيتم ضبط مَن يرغب في دخول المشاعر المقدسة دون امتلاكه صفة نظامية أو قانونية، مبيناً أنه سيتم تطبيق العقوبة المقررة قانوناً وهي 10 آلاف ريال، مع إعادته وعدم السماح له بدخول المشاعر.

وشدد على أن هناك تعاوناً تاماً بين كل الجهات الأمنية من أجل خدمة الحجاج، لافتاً إلى أن الجهات المختصة بدأت في التحضير للموسم الحالي مبكراً في ظل استمرار جائحة “كورونا”، والعمل على الحد من مخاطر انتشار العدوى.

 

 

وفق “أخبار 24”.

“الأمن العام”: لا تهاون مع الراغبين في دخول المشاعر المقدسة بدايةً من اليوم دون صفة نظامية

أخبار محلية
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