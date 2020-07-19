قطعت طبيبة بالمنطقة الشرقية، إجازة الوضع التي حصلت عليها بعد ثلاثة أسابيع فقط من الولادة، وقررت العودة إلى عملها من تلقاء نفسها في ظل أزمة جائحة “كورونا”.
وقالت الطبيبة في مجال الأعصاب والتصلب المتعدد فوزية الشمراني، إنها تلقت العديد من الاتصالات التي طلب من خلالها المرضى استشارات في بعض الأمور الطبية، لذا قررت العودة سريعاً وعدم استكمال إجازتها.
ونوهت في تقرير لـ”الإخبارية”، إلى أن لديها خوفاً على رضيعتها من نقل عدوى “كورونا” لها، لكنها استودعتها الله وتواصل العمل مع أخذ الاحتياطات والإجراءات الوقائية اللازمة.
ولفتت إلى أن إدارة المستشفى الذي تعمل فيه قدمت لها كل الدعم خلال الفترة الماضية ومنحتها كامل حقوقها بعد الولادة، وقرار قطع الإجازة كان قراراً شخصياً منها.
وفق “أخبار 24”.