جلسة حاسمة لتحديد مصير “مايكون” مع النصر

كشف الإعلامي الرياضي متعب بن عبدالله، عن جلسة مصيرية بين مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة صفوان السويكت، مع لاعب الفريق الأول لكرة القدم البرازيلي مايكون بيريرا.
وقال “بن عبدالله”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “اليوم اجتماع مهم للكابتن مايكون بإذن ربي يكون هذا الاجتماع مثمر من أجل استمراره مع نادي النصر”.
مايكون البالغ من العمر 31 عامًا، انضم إلى نادي النصر، في يناير 2019، ولمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة، حيث حقق مع الفريق الأول لكرة القدم، ثنائية الدوري وكأس السوبر.
وبعد نهاية إعارته في 30 يونيو، حاولت إدارة النصر، تمديد عقد اللاعب حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي أو شراءه نهائيًا، ولكن اصطدمت بمطالب مالية مبالغ فيها من غلطة سراي.وفق “أخبار 24”.
وبعد مطالب غلطة سراي المبالغ فيها، قررت إدارة النصر، الانسحاب من المفاوضات مع الفريق التركي، معلنة رحيل مايكون، عن الفريق الأول لكرة القدم.
اليوم اجتماع مهم للكابتن مايكون باذن ربي يكون هذا الاجتماع مثمر للكابتن مايكون من اجل استمراره مع نادي #النصر pic.twitter.com/mNwUpkFivR
— متعب بن عبدالله (@AlhazzaMutab) July 18, 2020