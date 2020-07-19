الهلال ينتظر قرار “الآسيوي” لحسم مصير “الجدعاني” مع الوحدة

كشف مصادر صحفية، عن انتظار إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، قراراً مهماً من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل استئناف مسابقة دوري الأبطال.
وقالت المصادر، وفقًا لـ”سعودي 360″، السبت، إن إدارة الهلال تنتظر قرار الاتحاد الآسيوي، حول السماح بإضافة لاعبين من عدمه، في القائمة، لتحديد مستقبل عبدالله الجدعاني، مع الوحدة.
وأوضحت المصادر، أن عقد الجدعاني الجديد، مع الهلال، سيبدأ في الأول من أغسطس، وفي حال قرر الاتحاد الآسيوي، السماح للأندية، بإضافة لاعبين جدد في القائمة القارية، لحسم مصير اللاعب.
وتابعت المصادر، أن اتحاد كرة القدم ينتظر قرار نظيره الآسيوي حول تغيير المدة المسموح بها لتسجيل لاعبين جدد بعد نهاية منافسات الموسم الجاري في شهر سبتمبر.
وينص النظام على وجوب تسجيل اللاعبين قبل ٧ أيام من بداية البطولة، فيما تنتهي عقود اللاعبين حالياً قبل ٥ أيام من دوري أبطال آسيا.
يذكر أن الجدعاني، وقع على عقود انتقاله رسميًا إلى الهلال، في شهر يناير الماضي، فور دخوله الفترة الحرة من عقده مع الوحدة.
ويستأنف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بطولة دوري الأبطال 2020، في سبتمبر المقبل، بنظام التجمع، في دولة واحدة فقط.