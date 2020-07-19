هل يشارك في تدريبات الاتحاد؟.. تطور جديد في أزمة “السواط”

كشفت مصادر صحفية، عن تطورات جديدة تخص نادي الاتحاد، بشأن أزمة التعاقد مع اللاعب عبدالمجيد السواط، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالتعاون.
وقالت المصادر، وفقًا لصحيفة “عكاظ”، إن السواط يحق له الانضمام إلى تدريبات فريق الاتحاد الجماعية، خلال الأيام القليلة المقبلة.
السواط وقع على عقود انتقاله إلى الاتحاد، في شهر يناير الماضي، فور دخوله الفترة الحرة من عقده مع التعاون، على أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021.
ولكن، في مفاجأة، أعلن التعاون، خلال الأيام الماضية، أنه فعّل بند تجديد عقد اللاعب، لموسم رياضي جديد، حتى 30 يونيو 2021، وحصوله على موافقة لجنة الاحتراف.