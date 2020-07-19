الأهلي يسقط في فخ التعادل أمام “العين” استعدادًا للدوري

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي (1-1) أمام نظيره العين، في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم السبت، استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأنهى الأهلي الشوط الأول من مباراة العين الودية متقدمًا بهدف نظيف، سجله عبدالله حسون في الدقيقة السابعة، وفي الشوط الثاني نجح العين في التعادل.
وكان اتحاد الكرة حدد تاريخ 4 أغسطس المقبل موعدًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد قرار رفع الحظر عن النشاط، والذي توقف منذ مارس، إثر تفشي فيروس كورونا المستجد. وفق “أخبار 24”.