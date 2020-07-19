إغلاق القبول الموحد للجامعات الحكومية بالرياض غدا للطلاب والثلاثاء للطالبات.. وهذا موعد إعلان النتائج

أفادت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب والطالبات في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بالرياض، بأن بوابة القبول لجميع التخصصات للطلاب سيتم إغلاقها غدا (الإثنين) الساعة الـ12 ظهرا، أما للطالبات فستُغلق يوم الثلاثاء في التوقيت نفسه.
وأوضحت اللجنة أن موعد إعلان نتائج الفرز الأول، وبدء تأكيد القبول للطلاب سيكون عبر البوابة الخميس المقبل، ويمثل ذلك المرشحين للقبول بناءً على المفاضلة حسب الرغبة الأولى في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.
كما حددت اللجنة يوم الخميس أيضا موعدا لإعلان النتائج وبدء تأكيد القبول للطالبات عبر البوابة، فيما سيكون آخر موعد لتأكيد القبول للفرز الأول للطلاب، والفرز النهائي للطالبات يوم الإثنين (6/ 12/ 1441هـ).
ودعت اللجنة الإشرافية الطلاب والطالبات المقبولين إلى المبادرة بتأكيد القبول من خلال الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد، مشيرة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب أو طالبة لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً. وفق “أخبا 24”.
وبينت اللجنة أنه سيُجرى فرز أخير للطلاب فقط، تعلن نتائجه عبر بوابة القبول الموحد للطلاب يوم الثلاثاء (7/ 12/ 1441هـ)، ويمثل جميع المرشحين للقبول في جميع الجامعات والكليات التقنية في بوابة القبول الموحد حسب الرغبات المدخلة ووفق معايير المفاضلة المعتمدة لكل تخصص.