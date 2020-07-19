بدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة بيشة، اليوم (الأحد)، فتح بوابات سد وادي “تبالة” لتصريف 6 ملايين متر مكعب من مياه السد، الواقع غرب بيشة.
وأبانت الوزارة أن قرار فتح بوابات السد جاء لتغذية الآبار الجوفية في بطون الأودية وعلى ضفافها، والاستفادة من المخزون في ري مزارع النخيل المنتشرة على ضفافه، حيث يحتجز السد حاليا 26 مليون متر مكعب من المياه.
وكان الفرع قد أطلق الأسبوع الماضي كمية تقدر بـ200 ألف متر مكعب من سد “القوباء” لسقيا المزارع وتغذية الآبار المنتشرة على ضفاف الوادي.
وفق “أخبا 24”.