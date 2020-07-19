“الكهرباء”: المديونيات المتراكمة لا تعيق التسجيل في الفاتورة الثابتة

قالت الشركة السعودية للكهرباء، إن المديونيات المتراكمة على أي مشترك، لا تعيق تسجيله في الفاتورة الثابتة، مبينةً أن هدف الفاتورة هو التسهيل على المشتركين ومساعدتهم في تنظيم مصروفاتهم.
وتتيح الفاتورة الثابتة للمشترك تخصيص مبلغ ثابت شهريًا للفاتورة بناء على متوسط الاستهلاك الفعلي لـ12 شهراً ماضياً، كما أنها لا تشترط ملكية المبنى من قِبل المشترك، وفي حال تأخر المشترك عن السداد لشهرين متتاليين، يتم إخراجه من نظام الفاتورة الثابتة، ويحول إلى الطريقة العادية في الدفع.
وأبانت أنه يمكن للمشتركين التسجيل في الفاتورة الثابتة في أي وقت، بدون رسوم، وأن الخدمة الكهربائية لن تُقطع عنهم، حتى في حال كانت مستحقات الاستهلاك الفعلي أعلى من متوسط قيمة الفاتورة الثابتة، مفيدةً بأن هذه الخدمة تُجدد تلقائياً ما لم يتم إلغاء الاشتراك؛ كما يمكن للمشترك أن يلغيها في أي وقت بدون أي شرط. وفق “أخبا 24”.
ودعت شركة الكهرباء المستفيدين للتسجيل في الفاتورة الثابتة من خلال موقع الشركة، أو عبر الاتصال على الرقم الموحد (920001100)، أو عبر تطبيق الكهرباء، أو عبر الموقع الإلكتروني للشركة.