معمرة تبلغ 107 أعوام تتغلب على “كورونا” وتتماثل للشفاء بمستشفى في جدة

تمكنت مواطنة معمرة تبلغ من العمر 107 أعوام من التغلب على فيروس “كورونا” المستجد، بعد رعاية فائقة خضعت لها بمستشفى شرق جدة.
وقال المدير التنفيذي لمستشفى شرق جدة الدكتور خالد الغامدي، إن المعمرة دخلت المستشفى وهي تعاني ضيقاً شديداً في التنفس والتهاباً رئوياً حاداً، فيما أثبتت الفحوصات التي خضعت لها إيجابية إصابتها بفيروس كورونا.
وأوضح الغامدي أنه تم وضع المسنة على جهاز التنفس الاصطناعي خلال 4 أيام من تنويمها بالمستشفى، ثم نُقلت إلى العناية المركزة تحت إشراف طبي وعناية فائقة، وتطبيق بروتوكول علاجي لها حسب أحدث توصيات وزارة الصحة. وفق “أخبا 24”.
وأشار إلى أنه خلال أسبوع تحسنت حالة المسنة، وكُتبت لها النجاة، وتماثلت للشفاء وخرجت من العناية المركزة، وتستعد حاليا لمغادرة المستشفى بعد اكتمال فترة علاجها، رغم أن حالتها كانت خطرة ومهددة بسبب كبر سنها.