“متحدث الصحة”: لم يثبت إمكانية انتقال “كورونا” عبر الطعام.. وهذه أسباب انخفاض الإصابات الفترة الماضية

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، أنه لم يثبت علميا إمكانية انتقال عدوى فيروس “كورونا” المستجد عبر تناول الأطعمة والجهاز الهضمي.
وشدد العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي حول مستجدات “كورونا” اليوم (الأحد) على ضرورة الحرص عند التعامل مع الأدوات التي يوجد بها الطعام، لأنها قد تكون ملوثة بالفيروس، وتسبب نقل العدوى في حال لمس الشخص العين أو الأنف بيده.
وقال إنه لا يُستبعد أن تكون هناك موجات أخرى لانتشار الفيروس، ولكن لا يُتوقع أن تأتي هذه الموجات بقوة الموجة الأولى، مشيراً إلى أن الدراسات حول الأمر مستمرة. وفق “أخبار 24”.
وأبان، رداً على أسئلة وردت للوزارة عبر حسابها بموقع “تويتر”، أن انخفاض أعداد المصابين بالفيروس خلال الآونة الأخيرة هو انعكاس طبيعي للعودة للحياة الطبيعية بحذر، واتخاذ كافة التدابير الاحترازية.