قائد قوات الحج: لن نلجأ لمنع التجول.. وقد نغلق بعض المناطق في حالات محددة

أكد نائب مدير الأمن العام قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، أنه لن يتم فرض منع التجول في الحج، مشيرًا إلى أن عناصر الأمن تحكم سيطرتها على مداخل مكة المكرمة لمنع دخول الأشخاص غير الحاملين لتصريحات الحج من الجهات المختصة.
وأوضح، خلال مؤتمر صحفي لقوات أمن الحج، أن القوات على أتم استعداد لغلق بعض الطرق أو المناطق إذا ما استدعت الظروف ذلك، سواء لزيادة أعداد الحجاج في تلك المناطق أو تسلل البعض إلى داخل مواقع المشاعر.
وأشار إلى أنه في حالة تسلل أي شخص للمشاعر سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها من قبل النظام، بالإضافة إلى العقوبات الفورية التي سيتم فرضها على المتسللين، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي هو الحفاظ على سلامة الجميع.وفق “أخبار 24”.
وقال إن هناك عددا من الجهات الرقابية وعناصر أمنية في الميدان للحيلولة دون تسلل من لا يحملون تصاريح خاصة بالحج، مناشدًا المواطنين والمقيمين الالتزام بالأعداد المنصوص عليها للحج هذا العام.