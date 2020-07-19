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أخبار محلية > تفاصيل جديدة حول حريق سوق الصواريخ بجدة.. “مدني مكة”: الاشتعال بدأ في محال تجارية
19/07/2020   5:39 م

تفاصيل جديدة حول حريق سوق الصواريخ بجدة.. “مدني مكة”: الاشتعال بدأ في محال تجارية

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كشف المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد القرني عن تفاصيل جديدة في واقعة حريق سوق الصواريخ بجنوب محافظة جدة.

وأوضح الثقفي، أن بداية الحريق كانت باندلاع ألسنة اللهب في عدد من المحال التجارية بالسوق، لافتا إلى أن الفرق الأمنية تحركت فور تلقي مركز العمليات الموحدة بلاغا في تمام الساعة (23:17) من مساء أمس السبت.

ولفت إلى أن الفرق الأمنية تمكنت عبر معداتها من محاصرة الحريق ومنعت انتشاره للمواقع المجاورة وإخماده بشكل كامل، وهو ما أسفر عن استشهاد أحد منسوبي الدفاع المدني.

وأشار وفقا لـ”سبق” إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها بالموقع لكشف ملابسات الحريق واتخاذ ما يلزم حسب الاختصاص.

تفاصيل جديدة حول حريق سوق الصواريخ بجدة.. “مدني مكة”: الاشتعال بدأ في محال تجارية

أخبار محلية
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