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أخبار محلية > نائب مدير الأمن العام: فرض طوق أمني على المشاعر والحجاج.. ولا حملات حجّ في هذا الموسم
19/07/2020   5:39 م

نائب مدير الأمن العام: فرض طوق أمني على المشاعر والحجاج.. ولا حملات حجّ في هذا الموسم

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أكد نائب مدير الأمن العام اللواء زايد الطويان أن قوات أمن الحج ستفرض طوقاً أمنيا على المشاعر المقدسة هذا العام.

وأضاف – خلال المؤتمر الصحفي لقوات أمن الحج – بأنه لن يسمح إطلاقاً بدخول المشاعر إلا لمن لديه تصريح نظامي صادر من الجهات المختصة، ووفق الأعداد المحددة.

وتابع بأنه سيكون هناك كذلك طوق آخر على الحجاج في مواقعهم وأماكن سكنهم وخلال تنقلاتهم؛ للحفاظ على سلامتهم وسلامة القائمين على خدمتهم. وفق “أخبار 24”.

وحذر الطويان من الأشخاص والمكاتب الوهمية الذين يدعون توفير حملات للحج هذا العام ويغررون بالآخرين، مؤكداً أنه لا توجد أي حملات في موسم حج هذا العام.

نائب مدير الأمن العام: فرض طوق أمني على المشاعر والحجاج.. ولا حملات حجّ في هذا الموسم

أخبار محلية
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