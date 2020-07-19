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اخبار رياضية > أمر ملكي بتعيين رئيسٍ لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ونائبٍ له وعضوٍ بالمجلس
19/07/2020   5:41 م

أمر ملكي بتعيين رئيسٍ لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ونائبٍ له وعضوٍ بالمجلس

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أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بتعيين رئيس لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية، وبتعيين نائبٍ له وعضوٍ في مجلس الإدارة.

وتضمن الأمر الملكي تعيين رئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد الفيصل رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.

كما جاء في الأمر الملكي تعيين الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائبا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية.

وأمر خادم الحرمين الشريفين كذلك بتعيين الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان عضواً في مجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية. وفق “أخبار 24”.

أمر ملكي بتعيين رئيسٍ لمجلس إدارة الهيئة العليا للفروسية ونائبٍ له وعضوٍ بالمجلس

اخبار رياضية
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