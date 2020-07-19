“الشورى” يناقش إلغاء الدفعة الأولى للقروض المدعومة وخفض حد السحب اليومي من الصرافات

يناقش مجلس الشورى، غدًا الاثنين، عددًا من الموضوعات التي انتهت اللجان المتخصصة من دراستها، وعلى رأسها إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيدين قبل تسلم القرض المدعوم من الإسكان، فضلًا عن خفض حد السحب اليومي من الصرافات.
ودرست اللجان المتخصصة طلبا من وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد بإلغاء الدفعة المقدمة للبنوك قبل تسلم القرض المدعوم، حيث بررت ذلك بشكوى المواطنين من الدفعة التمويلية الواجب سدادها للبنوك أو الجهات التمويلية، والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض.
ويطرح المجلس خلال الجلسة أيضًا تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التنسيق مع مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل حد السحب اليومي من الصرافات، بما يسهم في تحفيز الأفراد لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الخطوة التي تطرحها اللجنة إلى تعزيز التجارة الإلكترونية في المملكة ورفع كفاءة الخدمات والمدفوعات الرقمية، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة النقد لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.