إمارة مكة: بدء تطبيق قرار منع الدخول للمشاعر.. وهذه مواقع نقاط المنع

قالت إمارة منطقة مكة المكرمة إن شرطة المنطقة شرعت، اليوم (الأحد)، في تطبيق قرار وزارة الداخلية بمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة دون تصريح.
وأوضحت أن نقاط المنع تقع في المواقع التالية حول المشاعر المقدسة:
- – نقطة نهاية طريق العزيزية بعد كوبري دقم الوبر.
- – نقطة القصور الملكية بشارع الملك عبد الله.
- – نقطة شارع مزدلفة عند نهاية الدائري الثالث.
- – نقطة أنفاق طريق الملك خالد باتجاه العزيزية.
- – نقطة أنفاق الجمرات باتجاه العزيزية خلف مستوصف آسيا.
- – نقطة شارع صدقي.
- -نقطة كوبري العوالي الجديد أمام مركز العملية الموحد (911).
- – نقطة العيكيشية على طريق العيكيشية.
- – نقطة الششة أمام أسواق ابن داوود.
- – نقطة طريق المشاة المظلل المؤدي لمحبس الجن.
- – نقطة ربوة الحضارم بطريق الملك عبد العزيز.
- – نقطة شارع الحج باتجاه الجمرات.
- – نقطة بداية أنفاق طريق الملك فهد.
- – نقطة كوبري المعارض – طريق رقم 2.
- – نقطة نهاية الدائري الرابع – مدخل مزدلفة.
- – نقطة طريق الوادي الأخضر.
- – نقطة طريق صقر قريش.
#فيديو 🎥
تعّرف على أبرز نقاط المنع
حول #المشاعر_المقدسة
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— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) July 19, 2020
وفق “أخبار 24”.