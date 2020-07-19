كشفت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الحالات التي يُعفى فيها المخالف من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في نظامها.
وأوضحت أن الإعفاء يشمل من بادر من الجناة بإبلاغ الجهات المختصة بما يعلمه عن الجريمة قبل البدء في تنفيذها، وأسهم ذلك اكتشافها قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو الحيلولة دون إتمامها.
وأضافت أن المُبلغ بعد وقوع الجريمة، يجوز إعفاؤه من العقوبة إذا مكّن السلطات المختصة قبل البدء في التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين، بجانب جواز تخفيف عقوبة المبلغ أثناء التحقيق.
وفق “أخبار 24”.