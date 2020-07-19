أطلقت أمانة منطقة الرياض، اليوم (الأحد)، خدمة “حجز موقع لبيع الأغنام” في 7 مراكز مؤقتة تشمل مختلف أرجاء العاصمة، وذلك تزامنًا مع اقتراب موسم عيد الأضحى المبارك.
وتضمّنت مواقع البيع؛ حي الجنادرية بالأرض الواقعة شمال أكاديمية الأمير نايف بن عبد العزيز، وساحة السلام مول بالأرض الواقعة على تقاطع شارع إسحاق مع الدائري الغربي.
إضافةً إلى مواقع: حي العارض بالأرض الواقعة على تقاطع طريقي الملك سلمان وأبي بكر الصديق، وحي ظهرة لبن بالأرض الواقعة شرق الطريق الدائري الغربي باتجاه الشمال بحي لبن.
كما تضمّنت مواقع: حي الملقا شمال طريق الملك سلمان بين طريقي أبي بكر الصديق والملك عبد العزيز، وحي القادسية بالأرض الواقعة على طريق الإمام عبدالله بن سعود، وحي بدر بالأرض الواقعة بين شارعي الخليفة المأمون وأم عمارة.
وفق “أخبار 24”.