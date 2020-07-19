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أخبار المناطق > يبيعان الفطائر على الطريق نهاراً ويحفظان القرآن ليلاً.. طفلان بعسير ينالان الإعجاب
19/07/2020   11:13 م

يبيعان الفطائر على الطريق نهاراً ويحفظان القرآن ليلاً.. طفلان بعسير ينالان الإعجاب

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تداول رواد “تويتر” مقطع فيديو لطفلين من محافظة النماص بمنطقة عسير، يحفظان القرآن الكريم أثناء بيعهما للفطائر والمشروبات على الطريق.

ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للطفلين مشعل ومحمد، أكدا خلاله أنهما يواظبان على حفظ آيات القرآن الكريم ليلًا على يد معلمهما، ويستغلان أوقات البيع نهارًا لمراجعة ما حفظاه.

وأكد الطفلان أنهما دومًا يحرصان على حفظ القرآن الكريم واستغلال أوقات البيع للمراجعة، قبل أن يقوما بتسميع شيخهما عن بعد ما تم حفظه من الآيات والسور على مدار اليوم.

 

وفق “أخبار 24”.

يبيعان الفطائر على الطريق نهاراً ويحفظان القرآن ليلاً.. طفلان بعسير ينالان الإعجاب

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