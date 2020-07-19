يبيعان الفطائر على الطريق نهاراً ويحفظان القرآن ليلاً.. طفلان بعسير ينالان الإعجاب

تداول رواد “تويتر” مقطع فيديو لطفلين من محافظة النماص بمنطقة عسير، يحفظان القرآن الكريم أثناء بيعهما للفطائر والمشروبات على الطريق.
ونشر أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطعًا للطفلين مشعل ومحمد، أكدا خلاله أنهما يواظبان على حفظ آيات القرآن الكريم ليلًا على يد معلمهما، ويستغلان أوقات البيع نهارًا لمراجعة ما حفظاه.
وأكد الطفلان أنهما دومًا يحرصان على حفظ القرآن الكريم واستغلال أوقات البيع للمراجعة، قبل أن يقوما بتسميع شيخهما عن بعد ما تم حفظه من الآيات والسور على مدار اليوم.
شابين من أفضل النماذج بمنطقة #عسير وبالتحديد بمحافظة #النماص مدخل #آل_خثيم وهم الشاب مشعل والشاب محمد يترزقون الله يبيعون فطير وشاهي والأفضل من هذا كله اهتمامهم وحفظهم لكتاب الله
يستحقون الدعم صح ؟#ادعموا_مشعل_و_محمد @fayez_malki @nmz_2_2 @abha024
يتبع ذلك مقاطع فيديو .. pic.twitter.com/5l8YKiKOTR
— 🔻جلعود بن دخيّل🔻 (@orfan9) July 18, 2020
وفق “أخبار 24”.