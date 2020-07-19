“الزكاة والدخل” تطلق خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد

أطلقت الهيئة العامة للزكاة والدخل خدمة “ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد” بالتعاون مع وزارة العدل، والتي تستهدف الملاّك من الأفراد، سواءً كانوا مواطنين أو مقيمين.
وأوضحت أن الخدمة تسهّل على البائعين من الأفراد معرفة مدى خضوعهم للضريبة أو خضوع عقاراتهم المراد بيعها، وتوضيح كيفية السداد عند الإفراغ.
وأشارت إلى إمكانية إكمال الإجراءات عن طريق الخدمة لتسهيل عملية تعبئة الإقرارات دون الحاجة لرفعها، مع إتاحة خاصية التعديل عليها.وفق “أخبار 24”.
ودعت الأفراد الراغبين في بيع عقاراتهم الخاضعة للضريبة أو المستثناة إلى تسجيل بياناتهم لدى الهيئة بواسطة الخدمة، من خلال الــرابـــط .
وبينت أن التسجيل سيكون إلزامياً ابتداءً من 16 أغسطس المقبل، ويمكن من خلاله معرفة الاستحقاق للضريبة، وتسهيل السداد، وإصدار فاتورة رسمية بذلك، قبل إكمال إجراءات الإفراغ العقاري لدى وزارة العدل.