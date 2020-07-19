خوفاً عليها من الإصابة بكورونا.. مواطنة تذهب يومياً للاطمئنان على ابنتها المنومة من شباك المستشفى

ارتضت أم الفتاة المصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي، آية عسيري، أن تُحرم من رؤية ابنتها خلال جائحة كورونا، وذلك خوفًا من انتقال العدوى إليها.
ونشرت الابنة مقطع فيديو يظهر الأم وهي تقف على الأرض وتحاول الاطمئنان على ابنتها من خلال النافذة بالتزامن مع إجراء مكالمة هاتفية، تحت عنوان “أمي عيوني”.
وأوضحت آية أنه تم تشخيص الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي وهي في عمر سنة، مشيرة إلى أن المرض هاجمها بنوبات شديدة في مراحل عمرية مختلفة، كان آخرها منذ 20 يومًا.وفق “أخبار 24”.
أكدت أن المرض يصيب الجهاز المناعي بشكل أساسي، وهو ما يجعل من زيارة أي شخص لها أمرا خطيرا بسبب الاحتمالية العالية لانتقال عدوى كورونا إليها، مشيرة إلى أن والدتها تحرص يوميًا على زيارتها والاطمئنان عليها دون الاقتراب منها، والاكتفاء برؤيتها من نافذة الغرفة على بعد عشرات الأمتار.
فيديو | رغم جائحة #كورونا ومنع الزيارة أم تذهب يومياً وتطمئن على أبنتها من شباك المستشفى.. وأبنتها لـ #الراصد: #أمي عيوني pic.twitter.com/4CtYeEWe8L
— الراصد (@alraasd) July 19, 2020