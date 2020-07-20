إدارة الموارد البشرية بتعليم الخرج تنفذ دورة تدريبية بعنوان ( السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب )

نفذت إدارة الموارد البشرية ( وحدة تطوير الموارد البشرية ) دورة تدريبية عن بعد بعنوان ( السكرتارية التنفيذية وإدارة المكاتب) للكادر الإداري من منسوبات إدارة التعليم بمحافطة الخرج ( أقسام ومدارس ) ، وذلك بالتعاون مع المدربة بدرية المطرفي ، يوم الأحد الموافق ٢٨ / ١١ / ١٤٤١ هـ ، وقد حضر البرنامج (١٦٣) متدربة .
وفى الختام تقدم ادارة الموارد البشرية ممثلةًً بوحدة تطوير الموارد البشرية أزكى عبارات الشكر والتقدير للمدربة بدرية المطرفي على ما قدمته من جهود وعلى حسن تعاونها وجزيل عطائها ، بارك الله لها في علمها ونفع به .
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