بالفيديو.. “الزعاق”: 30 يوماً تفصلنا عن موسم “سهيل”.. وهكذا ستكون الأجواء فيه

قال الخبير الفلكي خالد الزعاق، إنه يتبقى 30 ليلة على موسم “سهيل”، والذي تبدأ فيه درجات الحرارة بالتحسن التدريجي تباعاً.
وأضاف الزعاق في مقطع فيديو، أن أول موسم “سهيل” يسمى “قويضة” بمعنى أن الأجواء تكون فيه صيفية لكنها تكون أقل مما قبلها، مشيراً إلى أن أول 13 يوماً يكون فيها رطوبة وحرراة، ومع دخول النجم الثاني تبدأ درجات الحرارة في التحسن بنهاية الليل.
وتوقع الزعاق أن يكتمل شهر ذي القعدة ويكون الأربعاء المقبل (22 يوليو الجاري) هو غرة شهر ذي الحجة، على أن يولد الهلال بعد مغيب شمس يوم الإثنين 29 ذي القعدة وتحديداً الساعة (8:33) مساءً.
بقي ثلاثين يوماً على قويضة سهيل pic.twitter.com/3mFsQTsCtk
— د.خالد الزعاق #نعود_بحذر (@dralzaaq) July 19, 2020
وفق “أخبار 24”.