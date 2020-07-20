نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالفيديو.. صاحب محل خضروات بتبوك يمنح مرضى الكلى خصماً لمعاناة والدته من نفس الداء
20/07/2020   8:23 ص

بالفيديو.. صاحب محل خضروات بتبوك يمنح مرضى الكلى خصماً لمعاناة والدته من نفس الداء

+ = -
625

وضع صاحب محل خضروات في تبوك، خصماً خاصاً على المنتجات الخاصة بمحله لمرضى الكلى؛ كون والدته مريضة بنفس الداء.

ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو عبر صفحته على “تويتر” من داخل محل الخضروات، داعياً متابعيه إلى زيارة المحل والشراء منه.

وقال الشاب صاحب المحل، إنه تخرج من الجامعة وقرر فتح محل الخضروات، مبيناً أنه يهتم بشكل خاص بالنظافة داخله في ظل جائحة “كورونا”.

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. صاحب محل خضروات بتبوك يمنح مرضى الكلى خصماً لمعاناة والدته من نفس الداء

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome1.com/885102830.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.