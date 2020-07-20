بالفيديو.. صاحب محل خضروات بتبوك يمنح مرضى الكلى خصماً لمعاناة والدته من نفس الداء

وضع صاحب محل خضروات في تبوك، خصماً خاصاً على المنتجات الخاصة بمحله لمرضى الكلى؛ كون والدته مريضة بنفس الداء.
ونشر الإعلامي فيصل العبدالكريم، مقطع فيديو عبر صفحته على “تويتر” من داخل محل الخضروات، داعياً متابعيه إلى زيارة المحل والشراء منه.
وقال الشاب صاحب المحل، إنه تخرج من الجامعة وقرر فتح محل الخضروات، مبيناً أنه يهتم بشكل خاص بالنظافة داخله في ظل جائحة “كورونا”.
شاب سعودي لديه محل فواكه وخضار يديره بنفسه وقابلني مرة وطلب الفزعة بدعمه إعلامياً ولديه ظروف صعبة.
ساهمنا اليوم برسم بسمة على محياه ❤️
الاخوة في @agriunions مشكورين وعدوا بدعمه ..
محله في الروضة ش/الحسن بن علي مقابل بنك الرياض، ولديه توصيل.https://t.co/dwvb3HPKds pic.twitter.com/toxkjO8yY0
— فيصل العبدالكريم #نعود_بحذر (@f_alabdulkarim) July 19, 2020
وفق “أخبار 24”.