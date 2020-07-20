تمنى مقابلة ولي العهد.. طفل يبكي خلال إلقائه قصيدة بمحايل ويوضح السبب (فيديو)

كشف الطفل عبدالله أبو حورية الذي بكى خلال إلقائه قصیدة عن الوطن عن سبب انهمار دموعه، مشيراً إلى أنه تذكر في تلك اللحظة الشهداء والجنود البواسل بالحد الجنوبي.
وتمنى الطفل أبو حورية خلال مداخلة مع برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، مقابلة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإلقاء قصيدة أمامه.
وقال الطفل الذي يدرس في الصف الرابع ابتدائي بإحدى مدارس محافظة محايل عسیر، إنه لا يمكن لأحد أن يعطي الوطن حقه، موجهاً التحية والشكر إلى المُرابطين بالحد الجنوبي.
فيديو | لماذا بكى الطفل عبدالله أثناء إلقاء قصيدته الوطنية؟ #الراصد pic.twitter.com/rCfsnV7CKm
— الراصد (@alraasd) July 19, 2020
وفق “أخبار 24”.