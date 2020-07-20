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أخبار محلية > مصادر: إلزام مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة بالمطارات بدءاً من أغسطس
20/07/2020   8:26 ص

مصادر: إلزام مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة بالمطارات بدءاً من أغسطس

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أفادت مصادر أن الهيئة العامة للغذاء والدواء ألزمت كافة مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة بدايةً من شهر أغسطس المقبل؛ لنقل الحاويات من مواقف الطائرات حتى منطقة الفحص والمعاينة.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”الوطن”، أن تلك العربات جرى توفيرها كمرحلة أولى في مطارات الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز بجدة والملك فهد الدولي بالدمام.

ونوهت إلى أن الهيئة ستعمل على دراسة مدى إمكانية تعميم هذه العربات على جميع المطارات الدولية بالمملكة.

وأشارت إلى أن الهدف من توفير تلك العربات تلافي تعرض الأدوية للرفض؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة من لحظة إنزالها من الطائرة وحتى وصولها للمستودعات المخصصة للتخزين بالمطار.

مصادر: إلزام مستوردي الأدوية باستخدام عربات مبردة بالمطارات بدءاً من أغسطس

أخبار محلية
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