“الشؤون البلدية” تلزم المحلات والمراكز التجارية بتركيب منزلقٍ لذوي الإعاقة وتمهلها 60 يومًا

ألزمت وزارة الشؤون البلدية والقروية، جميع المحال والمراكز التجارية بتركيب منزلق للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف تيسير وتسهيل حركتهم داخل تلك المنشآت.
وأمهلت الوزارة المحال والمراكز التجارية 60 يومًا من أجل تصحيح أوضاعها وتركيب المنزلق، مشيرةً إلى أنه في حالة مخالفة القرار ستُعاقب المنشأة، وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأبانت أن هذه الإجراءات تأتي بناءً على التقارير والجولات الميدانية للفرق المختصة بالوزارة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث اتضح عدم التزام بعض المحال والمراكز التجارية بتركيب المنزلق، رغم وجود هذا الاشتراط في بطاقة الاشتراطات البلدية الإلكترونية للأنشطة التجارية. وفق “أخبار 24”.