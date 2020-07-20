“الاحتراف” تكشف حقيقة توريط أندية الدوري في قضية تمديد عقود اللاعبين

نفى رئيس لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، معيض الشهري، توريط أندية الدوري بتمديد عقود لاعبيها قبل استئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.
وقال “الشهري” في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، اليوم الأحد، إن قرار تمديد العقود جاء بناء على توجيه من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حسب تعميم الفيفا 1920، وبناء على المادة 27 الخاصة بأوضاع اللاعبين.
وأوضح رئيس الاحتراف أنه في حال خالف اتحاد كرة القدم توجيه الاتحاد الدولي لكرة القدم، أو التعديل عليه، كان من الممكن أن يتعرض لعقوبة.
وأشار إلى أن لجنة الاحتراف أرسلت خطابًا لأندية الدوري يفيد بوجود أي ملاحظات لديها، قبل اجتماعها مع الفيفا عبر برنامج “زوم”، وبالفعل طرحنا على الفيفا الأسئلة التي أرسلتها الأندية. وفق “أخبار 24”.
وتابع “الشهري” بأن أغلب أندية دوري المحترفين مددت عقود محترفيها حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2019-2020، وأنه ليس صحيحًا ما تردد بشأن عدم اعتماد عقود التمديد التي تمت بعد تاريخ 30 يونيو 2020.
وكانت لجنة الاحتراف اشترطت الاتفاق بين اللاعب والنادي من أجل تمديد العقود التي تنتهي في يونيو ويوليو 2020، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي، والذي امتد بشكل استثنائي لتعويض فترة التوقف إثر تفشي فيروس كورونا المستجد.