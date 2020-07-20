برنامج تأهيلي مكثف يجهز “كاريلو” في تدريبات “الهلال”

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تدريباته الجماعية، اليوم الأحد، على فترتين صباحية ومسائية؛ وذلك استعدادًا لاستئناف مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2019-2020.
وتركزت الحصة التدريبية الأولى، بقيادة مدرب فريق الهلال، الروماني رازفان لوشيسكو، على الجوانب الفنية واللياقية، مع تطبيق عدد من التمارين التكتيكية.
وفي حصة المساء، انطلقت التدريبات وسط عمليات رفع المستوى اللياقي، قبل أن يفرض رازفان مناورة على جزء من مساحة الملعب، ثم اختتم المران، بالتدريب على التسديدات، إضافة إلى الكرات العرضية. وفق “أخبار 24”.
من ناحيته، فرض “لوشيسكو” برنامجاً تأهيلياً مكثفاً للبيروفي أندريه كاريلو، بعد عودته السبت، إثر انقطاع طيلة الفترة الماضية، بسبب حالته الصحية، وواصل اليوم التدريبات، بالتركيز على التسديدات والكرات العرضية.
ويبدأ الهلال رحلة القتال على صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من خلال مباراة قوية في ديربي الرياض أمام النصر، يوم 5 أغسطس على ملعب الملك الفهد، ضمن منافسات الجولة 23 من المسابقة.