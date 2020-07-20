“الشهري” يوضح سر اعتماد “الاحتراف” عقد التعاون مع السواط رغم انتقاله للاتحاد

كشف رئيس لجنة الاحتراف باتحاد كرة القدم، معيض الشهري، سر اعتماد عقد نادي التعاون الجديد، مع متوسط لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبدالمجيد السواط، رغم انتقاله إلى نادي الاتحاد.
وقال الشهري في تصريحات لبرنامج “الحصاد الرياضي”، إن لجنة الاحتراف، تقوم باعتماد أي عقد يأتي إليها في المواعيد المحددة، إذا ما استكمل كافة الشروط، المنصوص عليها.
وأوضح: “نادي التعاون، استكمل كافة الشروط في قضية تفعيل بند تجديد عقد السواط، لمدة موسم رياضي آخر”، متابعًا: “أنه عندما ظهر ناد آخر في قضية السواط، وهو الاتحاد، وقدم أوراق التعاقد مع اللاعب، أصبح الأمر ليس من اختصاص الاحتراف لوجود نزاع تعاقدي، وتم رفع الأمر إلى غرفة فض المنازعات”.
وكان السواط قد وقع على عقود انتقاله إلى نادي الاتحاد، في شهر يناير الماضي، فور دخوله الفترة الحرة من عقده مع التعاون، على أن ينضم إلى الفريق الأول لكرة القدم، بداية من الموسم الرياضي الجديد 2020-2021. وفق “أخبار 24”.
ولكن، في مفاجأة كبرى، أعلن نادي التعاون، أنه فعل بند تجديد عقد اللاعب، لموسم رياضي جديد، حتى 30 يونيو 2021، وحصوله على موافقة لجنة الاحتراف.
وهو ما رفضه اللاعب، وانضم إلى معسكر الاتحاد، المقام حاليًا في عسير، لتصدر لجنة الاحتراف، بيانًا جديدًا، تطالب فيه الناديين، باللجوء إلى غرفة فض المنازعات.