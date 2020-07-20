الهلال فاوضنا ولم يجلس معنا أحد من الأهلي.. أسرار جديدة بعد انضمام عسيري إلى النصر

كشف توفيق عسيري، والد اللاعب عبدالفتاح عسيري، أسرار ومفاجآت كبرى، بشأن انتقال نجله، إلى نادي النصر، ومفاوضات الهلال معه، وكواليس تفاوض الأهلي لتمديد عقده.
وقال توفيق عسيري، في تصريحات لقناة “22 الفضائية”: “أنا كأهلاوي لم أكن أتمنى مغادرة عبدالفتاح عسيري، للنادي الأهلي قلعة الكؤوس ويظل النصر بيئة جاذبة لنجاح أي لاعب”.
وأوضح، توفيق عسيري، أن لديه جميع الأوراق والمستندات، التي تثبت أن المفاوضات بين النصر وعسيري، بدأت بعد يومين من دخول اللاعب فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع الأهلي.
ونفى توفيق، كل الشائعات التي تتردد خلال الفترة الماضية، عن اتفاق النصر مع عسيري، في الفترة المحمية من عقده مع الأهلي، وذلك خلال شهر رمضان الماضي. وفق “أخبار 24”.
ورد والد عسيري، في تصريحاته على ما تم تداوله أن الهلال، لم يتفاوض مع نجله، قائلًا: “تلقيت اتصالات من مسؤولين في الهلال، أرادوا التعاقد مع اللاعب رسميًا”.
وأشار والد اللاعب، أن اختيار نجله الانضمام إلى نادي النصر وتفضيله على الهلال، كان بسبب العرض المالي الأكبر، والبيئة الاحترافية التي يتمتع بها هذا الكيان الكبير.
وعن مفاوضات النادي الأهلي، اختتم عسيري، أنها لم تكن جادة بالمرة، حيث حدث اجتماع واحد مع المسؤولين في النادي، داخل سيارة، كما أن رئيس الأهلي عبد الإله مؤمنة، تواصل معه مرة واحدة عبر الهاتف، ولم يتواصل معه مرة أخرى.