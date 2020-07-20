“اتحاد القدم” يوضح للأندية آلية التغييرات الخمسة خلال المباريات

ذكرت مصادر أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أرسل تعميماً للأندية يوضح خلاله آلية التغييرات الخمسة خلال المباريات، والتي من المقرر تطبيقها بعد استئناف النشاط الرياضي الذي توقف بسبب جائحة كورونا.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “الرياضية”، أن فرصة التغيير ستكون متاحة ثلاث مرات فقط وليس خمسة، لكن يمكن لكل مدرب أن يجري تبديلين في وقت واحد خلال مرتين من الثلاث مناسبات، وليس كل تبديل على حدة من التبديلات الخمسة.
وأضافت أنه يمكن إجراء التغييرات الخمسة كل على حدة في حال وصول المباراة إلى أشواط إضافية، أي 3 تبديلات في الوقت الأصلي وتبديلين في الوقت الإضافي، مبينة أن اتحاد القدم أكد لجميع الأندية أن هذا التعديل مؤقت.